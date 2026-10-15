El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informó que la celebración del Día Mundial del Bastón Blanco, que estaba programada para este jueves en Mar del Plata, fue reprogramada debido a las condiciones climáticas. Finalmente, el encuentro se desarrollará de manera virtual el próximo jueves 22 de octubre a las 10.

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La actividad será abierta a toda la comunidad y quienes deseen participar podrán hacerlo a través del enlace bit.ly/diabastonblanco, sin necesidad de trasladarse a un espacio físico.

La jornada reunirá a distintas instituciones y organizaciones de la ciudad con el objetivo de generar conciencia sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad visual y promover una mayor inclusión en la vida cotidiana.

En ese sentido, la propuesta buscará destacar la importancia del bastón blanco como herramienta de autonomía, orientación y movilidad, además de fomentar la reflexión sobre las actitudes y condiciones sociales que pueden dificultar la participación plena de las personas con discapacidad.

Durante el encuentro también se abordarán situaciones cotidianas relacionadas con la manera de ofrecer ayuda, comunicarse y generar espacios accesibles, con el propósito de fortalecer una mirada social de la discapacidad centrada en los derechos y la igualdad de oportunidades.

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Entre las instituciones participantes se encuentran Umasdeca, Biblioteca Parlante, Tifloteca, Empujando Límites, la Unión Latinoamericana de Albinismo (ULA), filial Mar del Plata, Guiando Raíces, Guías a la Par, la Escuela N.º 504 para personas ciegas y con disminución visual y la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 3, Extensión 2030.

De esta manera, la celebración mantendrá su propuesta de concientización y encuentro, aunque con una nueva fecha y modalidad, para garantizar la participación de la comunidad pese a las condiciones meteorológicas.