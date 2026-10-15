Por el mal tiempo, reprogramaron la celebración del Día Mundial del Bastón Blanco en Mar del Plata
La actividad, prevista inicialmente para este jueves, se trasladó al jueves 22 de octubre a las 10 y se realizará de manera virtual. La propuesta es abierta a toda la comunidad y busca promover la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad visual.
El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informó que la celebración del Día Mundial del Bastón Blanco, que estaba programada para este jueves en Mar del Plata, fue reprogramada debido a las condiciones climáticas. Finalmente, el encuentro se desarrollará de manera virtual el próximo jueves 22 de octubre a las 10.
La actividad será abierta a toda la comunidad y quienes deseen participar podrán hacerlo a través del enlace bit.ly/diabastonblanco, sin necesidad de trasladarse a un espacio físico.
La jornada reunirá a distintas instituciones y organizaciones de la ciudad con el objetivo de generar conciencia sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad visual y promover una mayor inclusión en la vida cotidiana.
En ese sentido, la propuesta buscará destacar la importancia del bastón blanco como herramienta de autonomía, orientación y movilidad, además de fomentar la reflexión sobre las actitudes y condiciones sociales que pueden dificultar la participación plena de las personas con discapacidad.
Durante el encuentro también se abordarán situaciones cotidianas relacionadas con la manera de ofrecer ayuda, comunicarse y generar espacios accesibles, con el propósito de fortalecer una mirada social de la discapacidad centrada en los derechos y la igualdad de oportunidades.
Entre las instituciones participantes se encuentran Umasdeca, Biblioteca Parlante, Tifloteca, Empujando Límites, la Unión Latinoamericana de Albinismo (ULA), filial Mar del Plata, Guiando Raíces, Guías a la Par, la Escuela N.º 504 para personas ciegas y con disminución visual y la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 3, Extensión 2030.
De esta manera, la celebración mantendrá su propuesta de concientización y encuentro, aunque con una nueva fecha y modalidad, para garantizar la participación de la comunidad pese a las condiciones meteorológicas.