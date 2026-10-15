La comunidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) vuelve a movilizarse este jueves en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria. La jornada marca la continuidad del reclamo iniciado en abril de 2024 ante el recorte de fondos, el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario sancionada el año pasado y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación acumulada desde 2023.

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Según el cronograma establecido por la organización, las actividades y el esquema de la movilización se desarrollarán de la siguiente manera. La concentración está pactada para las 16:00 en el Complejo Universitario Manuel Belgrano, ubicado en la intersección de Funes y Roca. Desde allí, la columna de manifestantes iniciará su desplazamiento por la calle Funes hasta Alvarado, para luego empalmar con la avenida Independencia y avanzar hacia la avenida Luro, culminando el trayecto en el Monumento a San Martín.

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En relación con el esquema vial, la organización anticipó que a partir de las 16:30 se irán concretando cortes de tránsito de forma progresiva a lo largo de todo el recorrido trazado por las calles y avenidas céntricas. Como antecedentes inmediatos a la movilización, la comunidad universitaria realizó durante el martes y el miércoles distintas jornadas de visibilización con clases abiertas, además de una vigilia iniciada en la noche del miércoles en las facultades de Psicología, Humanidades, Ciencias de la Salud y Ciencias Exactas y Naturales.

La movilización coincide además con una sesión en la Cámara de Diputados de la Nación convocada para abordar el tratamiento del DNU 70/2023, en un contexto donde el reclamo universitario abarca también la parálisis de las obras públicas de infraestructura académica y la pérdida de presupuesto para becas estudiantiles.

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