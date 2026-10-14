El diputado nacional Alejandro Carrancio participó hoy de distintas actividades institucionales en Mar del Plata y Batán junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para abordar la agenda de prevención y lucha contra el delito en el partido de General Pueyrredon.

Ads

La jornada dio continuidad a las reuniones que ambos mantuvieron semanas atrás en la Ciudad de Buenos Aires, orientadas a coordinar operativos de control y acciones de asistencia en la región.

Durante las actividades, Carrancio insistió en la necesidad de consolidar una mesa de trabajo permanente que reúna a los referentes con responsabilidades en la toma de decisiones.

Puede interesarte

“La seguridad necesita un trabajo serio, coordinado y sostenido en el tiempo. Estamos convencidos de que los resultados no se consiguen con esfuerzos aislados, sino con planificación, responsabilidades claras y una mesa de trabajo que permita abordar de manera conjunta los problemas de nuestra ciudad”, afirmó el legislador.

En ese sentido, destacó el acompañamiento de la cartera nacional y sostuvo que “el Ministerio de Seguridad de la Nación es un ejemplo de cómo se tiene que trabajar la seguridad en una ciudad como Mar del Plata”.

Ads

Además, reafirmó su compromiso con el relevamiento territorial en los barrios y remarcó: “En seguridad, como en tantos otros temas, los resultados no se declaman: se construyen con responsabilidad, coordinación y trabajo sostenido”.

Ads