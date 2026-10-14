El Consorcio Punta Mogotes informó que la Administración de Punta Mogotes notificó formalmente a los balnearios la extensión de sus contratos de concesión hasta el 30 de junio de 2027 o hasta que las unidades sean adjudicadas mediante una nueva licitación, lo que ocurra primero. La decisión permite a los concesionarios planificar la temporada de verano 2026-2027 con mayor previsibilidad.

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En un comunicado firmado por el presidente del Consorcio, Leandro Sánchez; el vicepresidente, Luis García; y el secretario, Juan Martínez, los concesionarios señalaron que la medida responde a un pedido sostenido para contar con anticipación con los actos administrativos que garanticen una explotación regular, legítima y continua.

Según indicaron, la falta de definiciones generaba incertidumbre tanto para el personal contratado como para los usuarios del complejo. “La decisión despeja esa incertidumbre y permite llegar a la temporada 2026-2027 en condiciones de brindar a marplatenses y turistas el servicio que se merecen”, sostuvieron.

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Los concesionarios recordaron que son operadores turísticos que trabajan sobre bienes del dominio público, una condición que, remarcaron, implica responsabilidades concretas, entre ellas mantener los servicios en las mejores condiciones posibles.

Sin embargo, aclararon que la extensión de los contratos representa una solución transitoria para garantizar el funcionamiento durante la próxima temporada, pero no resuelve la situación de fondo.

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En ese sentido, reiteraron que la transformación de Punta Mogotes es una necesidad que no puede seguir postergándose y manifestaron su disposición a colaborar con el diseño de un modelo de explotación moderno y sustentable, que contemple también el uso público del complejo.

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