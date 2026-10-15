El presidente de APYME, Gustavo Casciotti, advirtió sobre el fuerte incremento de los embargos sobre las cuentas bancarias de empresas por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según los datos expuestos por el dirigente, entre enero y agosto de 2026 se registraron 135.744 medidas de este tipo, un 52% más que en el mismo período del año anterior.

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El monto total involucrado ascendió a $285.000 millones y las medidas alcanzaron a 42.100 empresas. Casciotti sostuvo a El Marplatense que la cantidad de embargos supera ampliamente el número de firmas afectadas, lo que indicaría que muchas recibieron más de una medida. Además, señaló que el bloqueo de fondos complica el cumplimiento de obligaciones cotidianas, como el pago de salarios y proveedores, y altera la cadena de pagos.

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Uno de los aspectos que destacó fue la aceleración registrada durante el período analizado. Mientras que en enero se contabilizaron 1.051 embargos, en agosto la cifra llegó a 29.561. Para el titular de APYME, la rapidez entre la detección de una deuda exigible impaga y la ejecución del embargo reduce las posibilidades de regularización, a lo que sumó sus cuestionamientos por la falta de una intimación previa.

De acuerdo con los números mencionados por Casciotti, de las 42.100 empresas alcanzadas, 30.941 ya habían regularizado su situación. En ese contexto, planteó interrogantes sobre el destino de las 11.159 restantes y se preguntó cuántas continúan con sus cuentas embargadas y cuántas dejaron de operar.

El dirigente también vinculó la situación con las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, hizo referencia a un informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que, según indicó, registró la desaparición de 15.000 empresas en los últimos 12 meses, de las cuales el 98% serían micro, pequeñas y medianas empresas.

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Por último, Casciotti contrastó el escenario local con la importancia que organismos internacionales atribuyen al financiamiento de las pymes. Mencionó una actividad del Banco Mundial orientada a promover el acceso al crédito para el sector y destacó su peso en la economía global, tanto por la cantidad de negocios que impulsan como por su aporte al empleo y al producto bruto interno. En contraposición, cuestionó la política de embargos aplicada en Argentina y afirmó: “Mientras tanto, en nuestro país se las agrede, se las hostiga y se las embarga”.