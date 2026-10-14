Un conductor profesional dio positivo en un test de alcoholemia cuando estaba por iniciar un viaje en micro desde el Parador Liniers hacia Mar del Plata. El control fue realizado por agentes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), antes de la partida del servicio.

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El resultado arrojó 1,06 gramos de alcohol por litro de sangre, una situación que impidió que el chofer continuara a cargo del traslado de pasajeros.

Tras constatarse la infracción, el conductor fue desafectado del servicio y se procedió a aplicar las sanciones correspondientes.

Los controles previos a la salida de los micros buscan verificar que los conductores profesionales estén en condiciones de realizar los viajes y detectar posibles incumplimientos antes de que los vehículos salgan a la ruta.

Desde la CNRT indicaron que los operativos de alcoholemia se llevan adelante en distintos puntos del país, con el objetivo de comprobar la aptitud de quienes están al volante y contribuir a la seguridad de los pasajeros y del resto de los usuarios de las rutas.