La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, llegó a Mar del Plata y desarrolla una agenda que tendrá como eje la seguridad, junto al intendente Guillermo Montenegro y funcionarios nacionales. La visita comenzó con una actividad en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde la funcionaria estará acompañada por el jefe comunal.

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La comitiva está integrada también por el diputado nacional Alejandro Carrancio, el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, y Gustavo Jara, director de Operaciones y Despliegue Territorial.

Tras la actividad en el COM, Monteoliva mantendrá una reunión de trabajo con Montenegro para abordar cuestiones vinculadas con la seguridad en el distrito. Luego, la agenda contempla un café de carácter político partidario.

Uno de los temas que genera expectativa es la posibilidad de anuncios vinculados con el despliegue de fuerzas federales en Mar del Plata durante la temporada de verano 2026-2027. Sin embargo, hasta el momento no se dieron a conocer precisiones sobre eventuales medidas, la cantidad de efectivos ni las modalidades de implementación.

La visita se produce en la antesala de la temporada estival, un período en el que la seguridad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda local por el movimiento turístico que recibe la ciudad. No obstante, por ahora no se confirmaron anuncios oficiales.

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Según se informó, Monteoliva no brindará una conferencia de prensa ni atenderá a los medios durante su visita.