El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para hoy otra jornada inestable en Mar del Plata, con lluvias, chaparrones y ráfagas de viento. Luego de una madrugada con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 10°, se esperan precipitaciones desde la mañana y durante la tarde, con probabilidades de entre el 40% y el 70%.

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Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 15°. El viento soplará del sector este y rotará al sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Además, se prevén ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

Durante la noche continuarían las lluvias dispersas, aunque con una probabilidad de precipitación menor, estimada entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 13° y persistirán las ráfagas de viento del sector este.

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