Los diversos sectores que conforman la Universidad confirmaron la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria en Mar del Plata, prevista para este jueves 15, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La concentración comenzará a las 16:00 en el complejo universitario de la calle Funes y la movilización partirá a las 17:00 rumbo al monumento a San Martín.

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Tras participar de una conferencia de prensa junto a la rectora, Mónica Biassone, y representantes de ADUM y la FUM, la secretaria general de la Asociación del Personal Universitario (APU), Victoria Schadwill, señaló a El Marplatense que la consigna central está vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que, según explicó, “actualiza tanto las partidas presupuestarias como nuestros salarios y las becas estudiantiles a diciembre del 2023”.

En ese marco, Schadwill hizo hincapié en la existencia de una medida judicial que respalda el reclamo. “Hay una cautelar que ya está firme por cuestiones alimentarias”, sostuvo, en referencia a los artículos 5 y 6 de la normativa, vinculados con la actualización salarial y de las becas estudiantiles.

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Además, remarcó la responsabilidad del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la legislación y de la resolución judicial. “Quien tiene que cumplir la implementación de la ley y de la cautelar que estableció la justicia, es el gobierno”, afirmó.

Por último, la referente no docente extendió la convocatoria a participar de la movilización “a toda la sociedad marplatense y de la zona”, con el objetivo de reclamar el cumplimiento efectivo de la ley.

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