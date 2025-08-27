Paro en la UNMdP: no docentes denuncian incumplimientos paritarios y exigen un bono
El paro de 48 horas se debe a incumplimientos en la paritaria local, falta de personal, ropa de trabajo, adicionales por riesgo
El paro de 48 horas se debe a incumplimientos en la paritaria local, falta de personal, ropa de trabajo, adicionales por riesgo
En el marco de una nueva jornada de protesta con un paro por 48 Hs. del personal no docente de la UNMDP, Victoria Schadwill, secretaria general de la Asociación de Personal Universitario (APU), manifestó que "pedimos voluntad política del rector y el vice rector, para que nos den respuestas favorabl
En el marco del conflicto por medio del cual la Asociación de Personal Universitario (APU), reclama nombramiento de más personal, mejoras laborales y salariales, Victoria Schadwill, secretaria general de APU, manifestó que "el responsable máximo es el rector, con una irresponsabilidad política, falt