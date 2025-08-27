"Estamos exactamente igual, sin respuestas a nuestros reclamos"

En el marco de una nueva jornada de protesta con un paro por 48 Hs. del personal no docente de la UNMDP, Victoria Schadwill, secretaria general de la Asociación de Personal Universitario (APU), manifestó que "pedimos voluntad política del rector y el vice rector, para que nos den respuestas favorabl