Un incendio consumió por completo un vehículo utilitario en la madrugada de este lunes en la zona oeste de la ciudad, provocando momentos de alarma por la proximidad del fuego con un establecimiento comercial.

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El siniestro se registró en la intersección de la avenida Colón al 9700 y la calle Venezuela. Tras ser alertados de la situación, acudieron al lugar efectivos del Cuartel de Bomberos Monolito, quienes al arribar constataron que un vehículo estacionado sobre la vereda se encontraba totalmente envuelto por las llamas.

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El personal bomberil desplegó rápidamente las tareas de ataque para contener el foco ígneo, logrando sofocar el fuego en su totalidad. Posteriormente, las pericias en el lugar permitieron precisar que se trataba de un camión liviano marca Iveco Daily 712, el cual resultó con daños materiales totales.

Asimismo, las autoridades confirmaron que no se constataron personas lesionadas. Sin embargo, debido a la radiación y a la extrema cercanía del rodado con la línea de edificación, la persiana metálica de un taller lindante sufrió afectaciones por exposición directa a las altas temperaturas.

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