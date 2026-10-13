Según una encuesta de QuMa Comunicación realizada en el partido de General Pueyrredon entre mediados y fines de septiembre, el 52% evalúa como mala o muy mala la administración del presidente Javier Milei, el 53% la del gobernador Axel Kicillof y el 54% la del intendente Guillermo Montenegro.

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Las valoraciones positivas alcanzan el 24% para el Gobierno nacional, el 25% para la gestión provincial y el 19% para la municipal. El estudio también detectó una demanda extendida de cambio político: el 70% de los consultados está de acuerdo con la afirmación “El año que viene hay que cambiar el rumbo de la Argentina”.

Esa postura también aparece entre los votantes del actual Presidente. El 61% de quienes eligieron a Milei en el balotaje de 2023 coincide con la necesidad de modificar el rumbo del país, al igual que el 62% de quienes actualmente aprueban su gestión. Además, el 55% de los encuestados afirmó que votaría a una persona que no comparte su ideología o afinidad política si eso permitiera impulsar un cambio.

La situación económica personal aparece como un factor relacionado con la imagen presidencial. El 74% de los marplatenses describe su situación como regular, mala o muy mala. Entre quienes consideran que les va bien, la aprobación de Milei llega al 43%, mientras que entre aquellos que afirman atravesar una situación económica negativa cae al 4%. En este último grupo, el rechazo a la gestión alcanza el 71%.

En cuanto a las principales preocupaciones de la ciudad, la inseguridad encabeza las respuestas con el 53%, seguida por el estado de las calles y la infraestructura, con el 18%, y la falta de oferta laboral, con el 14%. Según el relevamiento, el problema de la seguridad ocupa el primer lugar en todos los grupos de edad, sexo y nivel educativo. A nivel nacional, también aparece al frente de las preocupaciones, con el 45%, por encima del desempleo y el trabajo informal, que reúnen el 29%.

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En materia laboral, el principal temor está vinculado con la pérdida del poder adquisitivo: el 46% manifestó preocupación por la posibilidad de que su salario continúe perdiendo frente a la inflación. “Mar del Plata muestra una sociedad preocupada por la seguridad y ajustada en lo económico, que no se siente representada por ninguna de las gestiones y está dispuesta a cruzar afinidades políticas para buscar un cambio”, sostuvo Juan Mathías, comunicador y consultor político e integrante de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP).

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