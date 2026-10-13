La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal de Mar del Plata para frenar el impacto del esquema tarifario del gas en los usuarios residenciales. La acción judicial alcanza a más de 262.000 hogares y está dirigida contra el Estado Nacional, a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía; el Ente Nacional Regulador del Gas (ENREGAS) y la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana S.A.

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La presentación tiene dos ejes centrales: el pedido de una medida cautelar urgente para suspender la aplicación del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y los aumentos automáticos sin audiencia pública previa, y el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 27.828 y la Disposición 2/2026.

Entre los argumentos expuestos, la Defensoría denunció un “trato discriminatorio” hacia los usuarios de Mar del Plata. Según el planteo, se exigen requisitos patrimoniales estrictos para conservar los beneficios de Zona Fría en la ciudad, mientras que en la Patagonia se mantienen de manera incondicional para usuarios bajo la misma clasificación climática.

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La demanda también cuestiona los criterios utilizados para determinar el acceso a los subsidios, en particular la exclusión de beneficiarios por considerar cocheras o bauleras como inmuebles independientes.

El expediente se inició bajo la doctrina “Halabi”, vinculada a los procesos colectivos. En esta etapa, la Justicia Federal deberá certificar el carácter colectivo de la acción e inscribirla en el Registro Público de Procesos Colectivos.

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Una vez cumplidos esos pasos, el planteo judicial avanzará hacia el análisis de las medidas solicitadas, entre ellas la suspensión de los nuevos criterios de subsidios y de los aumentos automáticos cuestionados por la Defensoría.

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