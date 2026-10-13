La concejala de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, cuestionó las condiciones de la nueva adenda al convenio entre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. En la Comisión de Educación del Concejo Deliberante, impulsó un pedido de informes para conocer qué modificaciones se introdujeron respecto del acuerdo de 2024.

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“Lo que hicimos fue preguntar qué cuestiones cambiaron de las experiencias que hubo para cambiar este convenio”, explicó a El Marplatense Cuesta al referirse a las condiciones acordadas para la nueva edición del festival.

La concejala señaló que en 2024 el Municipio se comprometía a pagar los pasajes y el alojamiento de 10 invitados extranjeros, mientras que la nueva adenda contempla mil noches de hospedaje en hoteles cinco estrellas. Según indicó, el desembolso municipal previsto para ese concepto ascendería a $410 millones.

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Cuesta también puso el foco en los derechos de imagen. Según explicó, si bien el Municipio dejó de asumir los costos de la inauguración y la ceremonia, también perdería los derechos que había obtenido durante las ediciones de 2024 y 2025.

“Le preguntamos si, por ejemplo, recibió beneficios económicos de tener los derechos de imagen, porque se puede transmitir la ceremonia de presentación, la alfombra roja”, sostuvo la edil al detallar uno de los puntos incluidos en el pedido de informes.

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La iniciativa busca que el Ejecutivo explique los motivos de los cambios en el convenio, las condiciones económicas de la nueva adenda y los beneficios que obtuvo la ciudad por los derechos de transmisión de las ediciones anteriores. Cuesta señaló que esperan una respuesta oficial para conocer con mayor precisión el alcance del compromiso asumido por el Municipio.