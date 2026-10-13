Mar del Plata recibe desde este martes 13 de octubre una nueva edición de MDP Emprende, uno de los principales encuentros de innovación, desarrollo de negocios y emprendedurismo de la ciudad. La propuesta se desarrollará durante dos jornadas en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, ubicado en Sarmiento 2601, dentro del Paseo Aldrey.

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La 11ª edición del evento reunirá a emprendedores, empresarios, estudiantes, profesionales e instituciones con el objetivo de compartir experiencias, generar contactos y brindar herramientas para impulsar nuevos proyectos.

Las actividades se realizarán este martes de 14 a 21 y el miércoles 14 de octubre de 11 a 18, con entrada libre y gratuita, aunque se requiere inscripción previa.

La iniciativa es organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada del Municipio y la Red Intecmar, con el acompañamiento de más de 50 instituciones, organizaciones y empresas de la ciudad y la región.

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Charlas, inteligencia artificial y experiencias de emprendedores

La primera jornada estará enfocada en la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, las oportunidades de negocio y las experiencias de emprendedores locales.

Entre los invitados destacados estará el músico y actor Piru Sáez, quien brindará una charla sobre los desafíos personales y profesionales de emprender.

También participará el doctor Fernando Santomil, presidente de la Fundación Médica Mar del Plata, con una exposición sobre innovación en el ámbito de la salud, robótica y nuevas tecnologías aplicadas a la medicina.

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Además, se desarrollarán encuentros sobre el uso de inteligencia artificial en emprendimientos, las oportunidades vinculadas a la energía y la minería y las experiencias de jóvenes empresarios.

Uno de los momentos centrales será la final provincial del Concurso Emprendimiento Argentino 2026, que reunirá en Mar del Plata a proyectos seleccionados de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Una segunda jornada dedicada a la sostenibilidad

El miércoles 14 se desarrollará MDP Emprende CON3CTA, una propuesta centrada en la innovación, los negocios sostenibles y los emprendimientos con impacto social y ambiental.

Durante la jornada se presentarán proyectos relacionados con el desarrollo de biomateriales, productos biodegradables, diseño y nuevas soluciones tecnológicas, además de experiencias de empresas que incorporan prácticas sostenibles.

También tendrá lugar la final y entrega de los Premios UNMDP INNOVA, destinados a reconocer iniciativas científicas, tecnológicas y académicas con potencial de desarrollo emprendedor.

El encuentro contará, además, con mesas de mentoría y consultoría, espacios de intercambio entre empresarios y emprendedores y actividades de networking, orientadas a generar nuevas oportunidades de colaboración.

Cómo participar de MDP Emprende

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través de la plataforma Eventbrite. Algunas actividades específicas, como las mesas de mentoría y consultoría, requieren una inscripción adicional.

Los organizadores también invitan a los asistentes a colaborar con un alimento no perecedero o una leche larga vida, que serán destinados al Banco de Alimentos de Mar del Plata.

Con esta nueva edición, MDP Emprende busca fortalecer el ecosistema emprendedor local, promover la innovación y generar vínculos entre el sector público, las universidades y las empresas de la región.