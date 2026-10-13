El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.828, que introduce modificaciones en el régimen de Zona Fría y limita el acceso automático a los descuentos en las facturas de gas. La decisión fue oficializada este martes 13 de octubre mediante el Decreto 1161/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Ads

Puede interesarte

La nueva normativa alcanza a aproximadamente 3.350.000 hogares de todo el país, de los cuales 1.240.000 pertenecen a 94 municipios de la provincia de Buenos Aires. Entre las localidades afectadas se encuentra Mar del Plata, una de las ciudades con mayor cantidad de usuarios beneficiados por el régimen.

La modificación establece que vivir en una localidad incluida en la ampliación de Zona Fría ya no será suficiente para recibir automáticamente el descuento. A partir de ahora, los usuarios deberán cumplir determinados requisitos económicos y sociales para mantener el beneficio.

Según la nueva legislación, los hogares deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y acreditar una situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Ads

Uno de los principales criterios será el nivel de ingresos familiares, que no deberá superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales, monto que, según los valores informados, representa aproximadamente $4.816.491 para una familia tipo.

También se contemplan situaciones particulares, como los hogares que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, veteranos de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). En determinados casos, el acceso al beneficio estará sujeto a la evaluación de la Secretaría de Energía.

Puede interesarte

Uno de los cambios más importantes está relacionado con la forma de calcular los descuentos. Hasta ahora, el régimen contemplaba bonificaciones de entre el 30% y el 50%, según la región y las condiciones del usuario.

Ads

Con la nueva normativa, el descuento dejará de aplicarse sobre la totalidad de la factura y se calculará únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Esto significa que el beneficio tendrá un impacto menor en el monto final que pagan los usuarios, incluso para aquellos hogares que logren conservar el subsidio.

De acuerdo con estimaciones difundidas sobre la modificación, las facturas de gas de numerosos usuarios bonaerenses podrían aumentar alrededor de un 55% en promedio. Sin embargo, el incremento dependerá del consumo de cada vivienda y de su situación dentro del nuevo esquema.

Mar del Plata, entre las ciudades afectadas

En la provincia de Buenos Aires, los cambios alcanzan a 94 municipios que concentran cerca del 20% de los usuarios del territorio bonaerense.

Entre las localidades involucradas se encuentran General Pueyrredon, Bahía Blanca, Tandil, Balcarce, Necochea, Villa Gesell, Pinamar, La Costa y Mar Chiquita, además de numerosos distritos del interior provincial.

De acuerdo con la modificación, Patagones será el único municipio bonaerense que conservará el régimen territorial original, al haber sido incorporado en 2002.

La reforma modifica el esquema ampliado en 2021 y busca reducir el gasto estatal en subsidios energéticos en aproximadamente 400 millones de dólares anuales.

La nueva legislación establece que el régimen se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2031, aunque con condiciones más restrictivas para acceder a los beneficios.

De esta manera, miles de hogares de Mar del Plata y otras localidades bonaerenses podrían enfrentar aumentos en sus facturas de gas, en función de los nuevos requisitos y del consumo registrado.