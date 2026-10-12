El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata manifestó su preocupación ante la circulación de campañas en redes sociales que, según advirtió, buscan presionar y condicionar las decisiones de quienes integran el Poder Judicial mediante mecanismos de hostigamiento e intimidación.

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A través de un comunicado oficial, la entidad alertó sobre la utilización de imágenes adulteradas o generadas mediante inteligencia artificial como herramientas para desacreditar públicamente a magistrados y magistradas, con el objetivo de influir en sus resoluciones judiciales.

Desde la institución señalaron que estas prácticas estarían orientadas a intimidar, forzar o chantajear a jueces, bajo la amenaza de exponerlos públicamente si no adoptan determinadas decisiones. En ese sentido, remarcaron que este tipo de acciones excede los límites de la crítica legítima y representa una amenaza para las garantías constitucionales.

La entidad puso especial énfasis en la necesidad de preservar la independencia judicial, al considerar que constituye una condición indispensable para garantizar que las resoluciones se adopten exclusivamente sobre la base de las leyes, las pruebas y los hechos analizados en cada causa.

Asimismo, recordó que las decisiones de los tribunales pueden ser cuestionadas y revisadas mediante los mecanismos legales correspondientes, pero advirtió que el desacuerdo con un fallo no puede convertirse en una herramienta de intimidación personal ni de manipulación informativa.

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En ese marco, el Colegio sostuvo que las campañas de presión digital no solo afectan a los funcionarios involucrados, sino que también pueden comprometer la confianza pública en el funcionamiento de la Justicia y el respeto por las instituciones democráticas.

Finalmente, la organización reafirmó su compromiso con la defensa de la autonomía judicial y convocó a mantener la responsabilidad en el debate público.

“No toleraremos acciones orientadas a cercenar la autonomía de los jueces y juezas”, expresaron desde la institución, al tiempo que insistieron en que una Justicia independiente y abierta al diálogo ciudadano resulta fundamental para el funcionamiento del sistema democrático.

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