La primavera parece haberse tomado un descanso en Mar del Plata. Para este martes 13 de octubre se espera una jornada marcada por el cielo mayormente nublado, temperaturas bajas para esta época del año y un ambiente húmedo, con pocas posibilidades de disfrutar del sol.

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De acuerdo con las previsiones meteorológicas disponibles, la temperatura mínima se ubicará cerca de los 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 12°C. El panorama será fresco desde las primeras horas y no se esperan grandes cambios térmicos durante la tarde.

Durante la mañana predominará la nubosidad, con registros cercanos a los 10°C y 11°C. Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde se alcanzarán los valores más elevados, aunque el cielo continuará mayormente cubierto, sin mejoras significativas en las condiciones del tiempo.

En cuanto al viento, soplará principalmente desde el sector este y sudeste, con velocidades estimadas de entre 10 y 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas cercanas a los 30 km/h. La circulación de aire marítimo contribuirá a mantener las condiciones frescas, especialmente en las zonas próximas a la costa.

La humedad relativa también tendrá un papel importante, con valores estimados de entre el 70% y el 90% durante distintos momentos del día. Esta condición favorecerá la persistencia de la nubosidad y un ambiente húmedo.

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Respecto de las precipitaciones, no se esperan lluvias importantes durante buena parte del martes, aunque hacia la noche aumentará la probabilidad de lloviznas o chaparrones aislados. La inestabilidad podría continuar durante el miércoles.

De esta manera, Mar del Plata atravesará otro día con características más cercanas al invierno que a la primavera. El abrigo seguirá siendo necesario, especialmente para quienes deban salir temprano o circular por sectores expuestos al viento costero.