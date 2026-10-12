Mar del Plata recibe este lunes con sol en el último día del fin de semana largo de octubre, una mejora del tiempo que ofrece una oportunidad para quienes todavía están en la ciudad de disfrutar de la playa y dar un paseo por la costa antes de emprender el regreso.

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El cambio llega después de varios días en los que el frío, el viento costero y las lloviznas condicionaron las actividades al aire libre y afectaron el movimiento turístico. El sábado, por ejemplo, la temperatura máxima apenas alcanzó los 11 grados, en un escenario poco favorable para quienes habían elegido la ciudad para descansar junto al mar.

Con mejores condiciones en el cierre del feriado, la playa vuelve a aparecer como una alternativa para aprovechar las últimas horas de descanso. Las caminatas por la costa, las recorridas por la Rambla y los paseos por los balnearios, las sierras y la laguna forman parte de las opciones para quienes pueden extender su estadía durante este lunes.

Un fin de semana condicionado por el mal tiempo

Más allá de la mejora del clima, el balance turístico del fin de semana largo estuvo atravesado por las condiciones meteorológicas. Según estimaciones de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, la ocupación se ubicó entre el 45% y el 50% de las plazas disponibles.

Desde el sector señalaron que el mal tiempo afectó especialmente las decisiones de quienes suelen organizar sus viajes a último momento, con cancelaciones y cambios de planes ante el pronóstico desfavorable.

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Por su parte, desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos consideraron que este feriado ya no funciona como un indicador determinante de lo que ocurrirá durante la próxima temporada de verano. La fecha, sin embargo, también permitió que propietarios se acercaran a las inmobiliarias para consultar valores y ofrecer sus unidades en alquiler.

La mirada puesta en el verano

Mientras termina el feriado, Mar del Plata comienza a prepararse para los meses de mayor actividad turística. Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura destacaron que las búsquedas de la ciudad como destino crecieron casi un 41% respecto del mismo fin de semana largo del año anterior.

A las expectativas por la temporada se suman nuevas propuestas comerciales y de entretenimiento. Entre ellas se encuentra la apertura del Arena Mar del Plata, prevista para el 24 de octubre, y la llegada de la firma Miniso al histórico edificio de Los Gallegos, proyectada para diciembre.

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Por ahora, el sol de este lunes ofrece una pausa después de un fin de semana adverso para el turismo de playa. Para quienes todavía pueden quedarse unas horas más, será la oportunidad de aprovechar la costa antes de despedirse de Mar del Plata y regresar a la rutina.