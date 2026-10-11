La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) será nuevamente escenario de una jornada de protesta en el marco de la Quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización, que reunirá a autoridades, docentes, nodocentes, estudiantes y diversos sectores sociales, busca visibilizar el reclamo por la situación crítica que atraviesa el sistema de educación superior y la investigación científica en el país.

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La convocatoria está fijada para este jueves 15 de octubre a las 16:00 horas en el Complejo Universitario Manuel Belgrano (Funes y Peña), sede central de la UNMDP, desde donde se concentrarán los diferentes frentes comunitarios y gremiales.

Entre los ejes principales del reclamo se destacan la exigencia del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial urgente para el personal docente y nodocente, la actualización de las becas estudiantiles y la defensa del sistema científico nacional.

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La jornada contará con el respaldo institucional de las autoridades de la casa de altos estudios, centros de estudiantes, federaciones y gremios del sector, a los que se sumarán organizaciones sindicales locales como la CGT Regional Mar del Plata-Batán y las CTA.

Desde los distintos sectores convocantes hicieron hincapié en el impacto local que tiene la institución e impulsaron una consigna colectiva de acompañamiento: “Si defendés la educación pública, la ciencia y el conocimiento, tenés que estar. Si querés que la universidad pública sea una oportunidad para todos y sabés que construye oportunidades para nuestra ciudad, tenés que estar”.

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📢 TENÉS QUE ESTAR. 15 DE OCTUBRE | MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA 🇦🇷 📍 16 h | Complejo Universitario Manuel Belgrano El 15 de octubre, vos tenés que estar. #UNMDP #MarchaFederalUniversitaria #UniversidadPública #FinanciamientoUniversitario #EducaciónPública https://t.co/iJnZn1uwMU — Universidad Nacional de Mar del Plata (@unmdp) October 11, 2026

“Si para vos la educación es el motor del cambio de la sociedad y querés una universidad pública con presente y con futuro, este 15 de octubre nos encontramos en el complejo universitario”, expresaron de cara a la movilización.

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