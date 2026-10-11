Quinta Marcha Federal Universitaria: “Si defendés la educación pública, tenés que estar”
La comunidad educativa de Mar del Plata se movilizará este jueves en reclamo por la situación presupuestaria y salarial del sistema universitario y científico nacional.
La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) será nuevamente escenario de una jornada de protesta en el marco de la Quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización, que reunirá a autoridades, docentes, nodocentes, estudiantes y diversos sectores sociales, busca visibilizar el reclamo por la situación crítica que atraviesa el sistema de educación superior y la investigación científica en el país.
La convocatoria está fijada para este jueves 15 de octubre a las 16:00 horas en el Complejo Universitario Manuel Belgrano (Funes y Peña), sede central de la UNMDP, desde donde se concentrarán los diferentes frentes comunitarios y gremiales.
Entre los ejes principales del reclamo se destacan la exigencia del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial urgente para el personal docente y nodocente, la actualización de las becas estudiantiles y la defensa del sistema científico nacional.
La jornada contará con el respaldo institucional de las autoridades de la casa de altos estudios, centros de estudiantes, federaciones y gremios del sector, a los que se sumarán organizaciones sindicales locales como la CGT Regional Mar del Plata-Batán y las CTA.
Desde los distintos sectores convocantes hicieron hincapié en el impacto local que tiene la institución e impulsaron una consigna colectiva de acompañamiento: “Si defendés la educación pública, la ciencia y el conocimiento, tenés que estar. Si querés que la universidad pública sea una oportunidad para todos y sabés que construye oportunidades para nuestra ciudad, tenés que estar”.
“Si para vos la educación es el motor del cambio de la sociedad y querés una universidad pública con presente y con futuro, este 15 de octubre nos encontramos en el complejo universitario”, expresaron de cara a la movilización.