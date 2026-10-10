Una cachorra mestiza fue rescatada durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Santa Rosa, en el marco de una investigación por presunto maltrato animal. El operativo permitió poner a resguardo al animal, que presentaba un estado de salud deteriorado y parásitos.

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El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Decimotercera, quienes trabajaron de manera conjunta con personal de Zoonosis Municipal, luego de que se radicara una denuncia por posibles situaciones de maltrato hacia animales.

Durante la intervención, los agentes encontraron a la cachorra en condiciones que requerían atención veterinaria. Ante esta situación, se dispuso su rescate y traslado para garantizar su cuidado y recuperación.

Al momento del allanamiento, no había moradores en la vivienda, por lo que no se pudo identificar en el lugar a una persona responsable del estado en el que se encontraba el animal.

La cachorra quedó bajo resguardo de Zoonosis Municipal, organismo encargado de brindarle la asistencia necesaria y evaluar su evolución sanitaria.

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En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 7, que avaló el procedimiento y solicitó un informe detallado sobre las actuaciones realizadas, además de información respecto del lugar donde permanecerá alojado el animal.

La investigación continuará para esclarecer las circunstancias en las que se encontraba la cachorra y determinar posibles responsabilidades vinculadas con la denuncia por maltrato animal.

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