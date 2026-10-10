La primavera sigue sin terminar de instalarse en Mar del Plata y este sábado 10 de octubre volverá a presentar condiciones más cercanas al invierno. Se espera una jornada fresca, con abundante nubosidad y lluvias intermitentes que podrían complicar los planes al aire libre.

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La temperatura mínima rondará los 8 grados, mientras que la máxima apenas alcanzará los 12. El cielo permanecerá mayormente cubierto durante buena parte del día, con escasas posibilidades de que el sol consiga hacerse un lugar entre las nubes.

Durante la madrugada podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas, mientras que la mañana transcurriría con cielo nublado y temperaturas cercanas a los 10 y 12 grados. Hacia la tarde se espera un aumento de la inestabilidad, con lluvias y chaparrones intermitentes y una probabilidad de precipitaciones que podría alcanzar el 60%.

El viento también será un factor a tener en cuenta, especialmente en los sectores costeros, donde podría incrementar la sensación de frío.

Hacia la noche, las probabilidades de lluvia disminuirían, aunque el cielo continuaría mayormente nublado y las temperaturas volverían a descender hasta ubicarse alrededor de los 9 y 10 grados.

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De esta manera, el primer día del fin de semana largo se perfila como una jornada poco favorable para las actividades al aire libre. Quienes tengan previsto recorrer la ciudad deberán tener a mano el paraguas y una buena campera.