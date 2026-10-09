La Municipalidad de General Pueyrredón llevará adelante el segundo encuentro de la Mesa Técnica del Kiwi, y será de una actividad de entrada libre y gratuita que se desarrollará el viernes 16 de este mes de 9 a 11 en el NODO Rescate de Excedentes, ubicado en el predio de la Sociedad Rural Mar del Plata (Ruta 226 km 17.5).

Ads

El encuentro esta llevado adelante por el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado y junto a la Cámara de Productores de Kiwi de Mar del Plata y el INTA.

Durante el desarrollo del mismo, se abordarán diferentes ejes vinculados a la producción local del kiwi, con el objetivo de compartir información técnica actualizada, como también experiencias y líneas de trabajo conjuntas entre el sector público y privado. En este mismo sentido, es de mencionar que el eje principal será “Enraizantes y bioestimulantes para aplicar durante la plantación de kiwi”.

En esta se presentarán los resultados de un ensayo del INTA con 7 productos distintos para ser aplicados en el momento de plantación y mediante drech a los pocos días post-trasplante.

Por su parte, durante la actividad se generará un espacio de conversación y puesta en común sobre derivas, con el objetivo de abordar la problemática desde la perspectiva de los productores, quienes pueden verse perjudicados por estas situaciones, a su vez el espacio funcionará para intercambiar posibles medidas de prevención y acción.

Ads

En el transcurso de la jornada, se presentarán los resultados de un estudio realizado por el INTA, sobre la viabilidad del polen de kiwi frente a los fungicidas y bioinsumos utilizados para el control de Botritis. Este análisis busca aportar información para eficientizar el manejo de esta enfermedad y contempla los principales productos utilizados, entre ellos aquellos que demostraron eficacia de control en los ensayos realizados durante años anteriores.

Por último, se informará sobre el estado actual de la aprobación por parte del SENASA de nuevos productos para uso en kiwi, con el objetivo de brindar a productores y técnicos información actualizada sobre las alternativas disponibles y los avances en materia de registro.

Los interesados en participar de la jornada pueden escribir al mail: [email protected] o bien comunicarse a vía telefónica al 499-8300 de lunes a viernes de 8 a 15.

Ads