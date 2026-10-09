Mar del Plata se prepara para recibir una nueva edición de uno de los encuentros culturales más importantes de la ciudad. La 21ª Feria del Libro “Mar del Plata Puerto de Lectura” ya tiene fecha confirmada y se desarrollará desde el viernes 23 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, con una amplia programación destinada a lectores de todas las edades.

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El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, ubicado en Sarmiento 2685, y podrá visitarse todos los días de 14 a 20.30, con entrada libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.

Durante las diez jornadas, el público podrá disfrutar de presentaciones de libros, encuentros con escritores, talleres, conferencias y diferentes propuestas culturales que buscarán promover la lectura y acercar la literatura a la comunidad.

La programación incluirá la participación de autores reconocidos de distintos puntos del país, junto con escritores locales que tendrán la oportunidad de presentar sus obras y compartir experiencias con los visitantes.

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Una propuesta cultural para toda la familia

La Feria del Libro se consolidó a lo largo de los años como uno de los acontecimientos culturales tradicionales de Mar del Plata, reuniendo a editoriales, libreros, escritores y lectores en un mismo espacio.

Además de las presentaciones literarias, esta nueva edición contará con actividades pensadas para diferentes edades, con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura y generar espacios de intercambio cultural.

La organización está a cargo de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), la Cámara de Libreros y la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con el acompañamiento de la Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

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Los organizadores convocaron a una presentación oficial para el jueves 8 de octubre en la Librería Universitaria, ubicada en Jujuy 1731, donde estaba previsto dar a conocer las principales novedades de esta edición.

Con diez días de actividades gratuitas, la Feria del Libro volverá a convertirse en un punto de encuentro para la comunidad literaria y una alternativa cultural para marplatenses y turistas.