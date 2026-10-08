El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, se reunió con el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, en Casa Rosada, donde abordaron distintos temas relacionados con Mar del Plata y pusieron especial atención en la seguridad de los vecinos.

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A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe comunal destacó la importancia que tiene la ciudad tanto dentro de la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional y señaló que combatir el delito continúa siendo una de sus principales prioridades.

En ese sentido, Montenegro remarcó que la problemática de la inseguridad requiere una respuesta coordinada entre los distintos organismos involucrados. “Este tema requiere coordinación y trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y la Justicia”, sostuvo.

Además, el intendente dejó una definición contundente sobre el objetivo del encuentro: “El enemigo es el delincuente. Nuestra obligación es trabajar juntos para llevarles soluciones a los marplatenses”.

De esta manera, Montenegro destacó la necesidad de trabajar de forma articulada para abordar los problemas de seguridad de la ciudad, aunque en su publicación no brindó detalles sobre posibles medidas o acuerdos concretos surgidos de la reunión.

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