La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), invita a vecinos y turistas presentes en la ciudad a ser partícipes de una agenda llena de propuestas culturales, musicales y de entretenimiento, orientadas a distintos públicos que se llevará a cabo durante todo el fin de semana largo.

Ads

Entre los principales espectáculos se encuentra la presentación de Karina, que tendrá lugar este viernes 9 de octubre en Brewhouse Puerto. Ese mismo día, también estarán presentes en Bajo Tierra - Torre de Manantiales, Delfeayo Marsalis & Tango Jazz Quartet.

Además, durante el 9 y 10 de octubre, desarrollará una nueva edición de la Chachingo Wine Fair, en Haras Santa María del Mar.

Puede interesarte

La agenda continuará el sábado 10 con distintas propuestas: El Centro de Arte Radio City - Roxy - Melany recibirá a Axel y también a Darío Orsi con “Hasta las manos”, mientras que en Bajo Tierra - Torre de Manantiales- se presentará Darío Jalfin.

Además, el sábado habrá propuestas en distintos espacios de la ciudad: el DJ Grazziano Raffa se presentará en Casa Calamar Gardens en Chapadmalal y por otro lado, El Club de la Serpiente estará en La Plaza de la Música.

Ads

Mientras que el domingo 11 de octubre también habrá opciones para quienes buscan música y entretenimiento nocturno. La Fiesta Bresh se realizará en La Plaza de la Música, mientras que la Fiesta La Nosti tendrá lugar en el Complejo La Normandina.

Ads