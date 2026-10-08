Mar del Plata se prepara para varios días de condiciones meteorológicas adversas, en medio de un escenario de inestabilidad que afecta a buena parte del territorio bonaerense. La presencia del fenómeno de El Niño y una particular configuración atmosférica podrían provocar lluvias frecuentes, abundante nubosidad y fuertes vientos en la Costa Atlántica durante el próximo fin de semana.

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Según las previsiones meteorológicas, entre este jueves 8 y el domingo 11 de octubre se esperan precipitaciones prácticamente persistentes en el litoral marítimo bonaerense, aunque de intensidad mayormente leve a moderada. A estas condiciones se sumarán vientos del este que podrían rotar hacia el sur, con ráfagas estimadas entre los 50 y 70 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta amarilla por tormentas para este jueves en una franja de distritos costeros comprendida entre Magdalena y Tres Arroyos, luego de las intensas precipitaciones registradas durante el miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el centro provincial.

El meteorólogo Christian Garavaglia explicó que la persistencia del mal tiempo responde a un bloqueo en la circulación atmosférica regional, generado por sistemas de alta presión ubicados frente a las costas patagónicas y sectores de baja presión sobre el sur de Brasil, Uruguay y el océano Atlántico.

Esta combinación favorece el ingreso continuo de humedad desde el este y dificulta una mejora sostenida de las condiciones meteorológicas. En consecuencia, distintos sectores de la provincia podrían atravesar varias jornadas consecutivas con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y períodos de viento intenso.

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El panorama también alcanza a otras regiones argentinas. El norte del Litoral y Cuyo aparecen entre las zonas con mayores posibilidades de precipitaciones importantes, mientras que el norte patagónico, el noroeste y el centro del país también registrarán condiciones inestables.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que El Niño se encuentra en fase activa y anunció la puesta en marcha del Plan de Coordinación Federal ENOS, a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE). El objetivo es anticipar posibles emergencias durante la primavera y el verano, fortalecer el trabajo conjunto con las provincias y preparar los recursos necesarios ante fenómenos meteorológicos de mayor intensidad.

Para Mar del Plata, las previsiones regionales anticipan un fin de semana marcado por la humedad, las precipitaciones y el viento, aunque la intensidad de estos fenómenos deberá seguirse mediante las actualizaciones oficiales. Ante este escenario, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, mantener despejados los desagües y extremar las precauciones durante los períodos de lluvia.