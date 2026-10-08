Defensa Civil informa que finalizó el alerta amarilla por tormentas persistentes e intensas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para el miércoles y el jueves, con vientos del sector este y ráfagas de entre 40 y 50 kilómetros por hora. Durante el período de vigencia se llevó adelante un operativo para atender las distintas situaciones generadas por las condiciones climáticas.

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De acuerdo al relevamiento realizado por Defensa Civil, con el apoyo del EMSUR y otras áreas municipales, se registraron 35 reclamos e intervenciones, vinculados principalmente a problemas en el tendido de cables y servicios, y de los cuales 13 están relacionados a caídas de árboles o gajos de gran porte sin registrar daños de consideración. Los barrios con reclamos fueron Grosellar, Bosque Peralta Ramos, Zona Norte, Zona Sur, Bernardino Rivadavia, Parque Camet y Las Avenidas. No hubo grandes acumulaciones de agua y no hay personas evacuadas.

Entre los casos más destacados, en Brandsen al 7900 el personal municipal constató un árbol de gran porte descalzado, apoyado sobre un vehículo particular.

Desde el Municipio se recuerda a la comunidad la importancia de circular con precaución, evitar zonas comprometidas, no manipular cables caídos y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Por cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103, SAME al 107, Policía al 911 o Bomberos al 100.

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