César Ventimiglia, integrante de la ONG Mirada Ciudadana, salió al cruce de las declaraciones del intendente Guillermo Montenegro, quien afirmó que la causa judicial relacionada con el proceso de licitación del estadio José María Minella “fue cerrada”. En diálogo con El Marplatense, sostuvo que técnicamente esa afirmación no se corresponde con lo ocurrido en el expediente.

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“En realidad no es así, porque técnicamente no hubo sobreseimiento ni hubo juicio con posterior absolución. Ninguno de estos supuestos se ha dado”, explicó Ventimiglia. Según señaló, lo que ocurrió fue que el Ministerio Público decidió no avanzar con la investigación al considerar que la cuestión debía resolverse dentro del ámbito administrativo.

El referente de Mirada Ciudadana remarcó además que la organización considera que existen elementos que deben ser investigados. “Tenemos la propia Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a la misma, que le dan derecho a todo ciudadano a ser oído cuando se considera víctima de un delito”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la ONG entiende que existe un perjuicio que alcanza a la población y que, por ese motivo, corresponde que la Justicia analice el caso. “Mirada Ciudadana, que representa intereses colectivos, entiende que hay un grave perjuicio para la población y que esta cuestión debe ser investigada”, señaló.

Ventimiglia también hizo referencia a las presentaciones vinculadas a un posible delito de lavado de dinero. Según explicó, el Ministerio Público Fiscal bonaerense habría señalado que esa cuestión no corresponde a su competencia y habría indicado recurrir a la Justicia Federal.

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“Nosotros en este momento estamos tramitando una denuncia en la Justicia Federal local”, sostuvo. Además, indicó que existe otra presentación en la que fueron aceptados como parte en los Tribunales Federales de Lomas de Zamora y mencionó una actuación en Brasilia.

De acuerdo con Ventimiglia, en este último caso se investiga a la empresa que posee el 87,5% de la sociedad vinculada al Minella por una denuncia de lavado de dinero. “Todos esos caminos se están recorriendo, con lo cual decimos que la causa no está cerrada”, concluyó.