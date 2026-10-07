Un hombre de 37 años fue aprehendido luego de un allanamiento realizado en una vivienda de Playa Serena, en el marco de una investigación por amenazas y lesiones. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron municiones de distintos calibres, marihuana y dos teléfonos celulares.

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El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría Decimotercera, con la colaboración de efectivos de otras dependencias y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). La investigación comenzó a partir de la denuncia realizada por una mujer de 28 años, quien manifestó haber sido privada de su libertad por el hombre investigado. Según su declaración, el acusado la habría amenazado, golpeado y obligado a consumir estupefacientes.

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Durante el allanamiento, los efectivos encontraron y secuestraron dos municiones calibre .38, dos calibre .32 largo, cinco gramos de marihuana y dos teléfonos celulares, que quedaron incorporados a la investigación. Posteriormente, el hombre investigado se presentó en el domicilio a bordo de una motocicleta y fue aprehendido por el personal policial, en las inmediaciones también fue identificado otro hombre, aunque no se informó que haya sido aprehendido.

La motocicleta en la que se movilizaba el acusado fue retenida debido a que no contaba con la documentación correspondiente.

Intervino la UFI Nº 15 de Temática de Violencia Familiar y de Género, que dispuso la formación de una causa por amenazas agravadas, lesiones leves, tenencia simple de estupefacientes, privación ilegal de la libertad y desobediencia. El hombre de 37 años quedó detenido y fue alojado en la Unidad Penal 44, a disposición de la Justicia.

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