Guillermo Montenegro volvió a referirse este miércoles a la situación del estadio José María Minella y aseguró que habrá avances concretos en las próximas semanas. “La semana que viene va a haber obras”, afirmó durante una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

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El intendente explicó que mantiene un seguimiento sobre el proceso de modificación del paquete accionario de Minella Stadium, que contempla el reemplazo de la firma brasileña Revee por Perfeta Producciones, perteneciente a Marcelo Fígoli. El cambio deberá contar con la aprobación del Municipio.

Montenegro también fue consultado por la investigación judicial vinculada con la licitación del estadio y sostuvo que la causa “fue cerrada”. Según planteó, la denuncia tuvo como consecuencia demorar el comienzo del proceso de traspaso accionario que actualmente se encuentra en marcha.

“La causa fue cerrada y tengo muchísima tranquilidad”, sostuvo el jefe comunal al responder sobre el expediente durante su primera conferencia de prensa luego de regresar al gobierno municipal.

De cara a la temporada de verano, Montenegro señaló que uno de sus objetivos es que el estadio vuelva a recibir actividad deportiva y espectáculos. “La idea es que en el estadio Minella en el verano haya eventos deportivos”, afirmó.

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El intendente destacó además el impacto que pretende generar la recuperación del escenario deportivo sobre la actividad económica local y sostuvo que tanto el estadio como su entorno deben convertirse en “un lugar de generación de empleo”.

“Lo más importante que nos interesa a los marplatenses es que empiecen las obras, que haya espectáculos y eso genere laburo para que en el verano estemos bien”, remarcó Montenegro.

Finalmente, aseguró que continuará siguiendo el traspaso accionario y que exigirá a la empresa el cumplimiento de las obras previstas. “Esta es mi principal preocupación y le voy a exigir a la empresa para que lo haga”, concluyó.