Tras finalizar su licencia, Guillermo Montenegro volvió a ponerse al frente del Ejecutivo municipal de General Pueyrredón. En su primera aparición pública, encabezó una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde centró su mensaje en la problemática de la seguridad, la autocrítica de su gestión y el reclamo de respuestas concretas para la comunidad.

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"Tengo una responsabilidad con esta ciudad. La responsabilidad de pedir licencia fue mía", abrió el intendente frente a los medios presentes.

En su discurso, el jefe comunal remarcó la necesidad de adaptar el rumbo de la gestión según las demandas de los vecinos y fue categórico al referirse al clima de inseguridad que se vive en diversos barrios de Mar del Plata y Batán.

"No tengo dudas: gobernar no es enamorarse de las decisiones, sino entender cuándo uno tiene que cambiar", reflexionó Montenegro, agregando: "Entiendo a los vecinos y lo que es vivir con miedo. Hoy el delincuente está cómodo y es algo que debemos modificar".

En esa línea, criticó el funcionamiento del sistema judicial y el impacto que produce en la sociedad la reincidencia delictiva: "Comprendo la impotencia que le genera al vecino cuando la puerta es giratoria. Esto tiene que cambiar. Acá hay un solo enemigo: el delincuente".

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"Al primero que tenemos que defender es a la víctima"

Montenegro reiteró su postura sobre el rol del Estado frente al delito, abogando por el respaldo a las fuerzas de seguridad y la recuperación del espacio público para la ciudadanía. Además, volvió a hacer hincapié en discusiones de fondo como la baja en la edad de imputabilidad.

Consultado sobre las competencias de los distintos estamentos gubernamentales, el intendente pidió dejar de lado las disputas jurisdiccionales: "Hay responsabilidades que son del Municipio, otras de la Provincia y otras del Gobierno nacional. Pero cuando a un vecino le roban, explicarle un organigrama no es lo que corresponde; hay que laburar y actuar en consecuencia".

"Al primero que tenemos que defender es a la víctima, no podemos generar un problema de jurisdicciones. Todos tienen que ser parte de la solución, no del problema", enfatizó.

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El intendente remarcó que el objetivo central de su retorno al frente del distrito es lograr una coordinación efectiva entre todas las áreas de seguridad para que la población "vuelva a sentirse libre".

"La responsabilidad de esta gestión es mía; me hago responsable para buscar las soluciones que eso implica. Tengo la obligación de responder por lo que funciona, por lo que falta y por lo que tenemos que cambiar", concluyó.