Mar del Plata tendrá este miércoles un día fresco, húmedo e inestable. De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima rondará los 10°C, mientras que la máxima se ubicará cerca de los 13°C.

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Durante la mañana se espera cielo mayormente cubierto, con condiciones todavía relativamente estables. Con el correr de las horas aumentará la posibilidad de lluvias y hacia la tarde y la noche la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70%.

El viento será otro de los factores a tener en cuenta. Soplará predominantemente desde el sector este y sudeste, con velocidades moderadas y períodos de mayor intensidad durante la segunda mitad del día. En algunos momentos podrían registrarse ráfagas que incrementen la sensación de frío.

La humedad se mantendrá elevada durante toda la jornada, con valores que podrían ubicarse entre el 85% y el 95%, especialmente durante la mañana y hacia la noche, en coincidencia con el aumento de la nubosidad y las chances de lluvia.

De esta manera, el miércoles tendrá un marcado tono otoñal pese a estar en plena primavera: cielo cubierto, ambiente fresco, humedad elevada y paraguas a mano para la segunda parte del día.

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