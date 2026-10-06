El Personal del Comando de Patrullas aprehendió a un joven de 21 años que se encontraba en Juan Bautista de la Salle al 1300, luego de que una mujer le señale a los oficiales que era uno de los tres sujetos que habrían intentado robarle sus pertenencias en Constitución y Bélgica.

Ads

Al advertir a los policías, los sospechosos intentaron fugarse. Uno de ellos fue alcanzado y, durante el cacheo, se le secuestró un revólver calibre 32, con numeración suprimida, una munición y una vaina servida.

Luego, con la colaboración de testigos, se estableció que había arrojado otra arma sobre el techo de una vivienda cercana. Con esta información, lograron secuestrar una pistola calibre 22 marca Tala, la cuál también tenía numeración suprimida.

A raíz del hecho, intervino la UFI de Flagrancia que dispuso actuaciones por tentativa de robo agravado, tenencia y portación ilegal de armas de fuego y adulteración de numeración registrable. El aprehendido, por su parte, fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44.

Puede interesarte

Ads

Ads