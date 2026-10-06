Este miércoles 7 de octubre, de 17 a 19hs, las puertas de la Biblioteca Leopoldo Marechal se abrirán para un taller de cuento gratuito a cargo del periodista, tallerista y escritor Raly Haurat, en el edificio ubicado en 25 de Mayo 3108.

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La propuesta invita a los interesados en participar, a acercarse al mundo del cuento a través de la lectura de autores clásicos y contemporáneos. A su vez estará presente un análisis literario y una conversación sobre diferentes maneras de narrar.

El taller contará con una modalidad teórica, donde combinará lectura, conversación y análisis literario. Y finalizará con una instancia de producción escrita por parte de los participantes.

La actividad está dirigida a todo público, sin necesidad de conocimientos previos ni experiencia en escritura literaria. La propuesta busca poner en valor los libros y el acervo de las bibliotecas municipales

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