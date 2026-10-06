En el marco de las elecciones que se llevaron a cabo el domingo 4 de octubre en Brasil, se observó en redes sociales la presencia de dirigentes de la política marplatense, como es el caso del socialista Alfredo Lazzeretti, ex rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quien en sus redes sociales mostró parte de las actividades que llevó a cabo en el marco del proceso electoral.

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Acompañando la caminata de cierre de campaña en San Pablo. Los Socialistas de Argentina estamos junto a la gran alianza de fuerzas progresistas que respalda LULA como presidente del Brasil. Con @EstebanPaulon nos sumamos a la esperanza de millones de Brasileros. Vamos LULA!! https://t.co/aKo4v4EW6t — Alfredo Lazzeretti (@LazzerettiAR) October 3, 2026

Por otro lado, también estuvo presente una comitiva integrada por los correligionarios Marina Sánchez Herrero, vicerrectora de la UNMDP y esposa del senador nacional Maximiliano Abad, el concejal Ariel Martínez Bordaisco, el diputado provincial Diego Garciarena, además de Evelina Mazzola y Pablo Nogués, todos vinculados al ámbito político, universitario y al Observatorio Electoral.

La presencia de dirigentes que participan activamente en la política local generó dudas respecto del carácter estrictamente académico de la actividad.

La actividad, denominada “Misión de Observación Electoral - Brasil 2026”, fue difundida por el Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de Mar del Plata como una instancia de formación, intercambio y preparación para tareas de observación de procesos electorales internacionales. La comitiva (que según trascendió asistió en rol de veedores) participó de encuentros junto a representantes de distintos países y organismos vinculados al estudio de los sistemas democráticos en las elecciones de Brasil, desarrolladas el pasado domingo.

La discusión no apunta a cuestionar la importancia de los intercambios internacionales ni el valor de las misiones de observación electoral como herramienta de formación. Tampoco pone en tela de juicio la necesidad de que las universidades públicas mantengan vínculos con instituciones de otros países. La discusión se centra en saber como se financió la actividad, en saber si se utilizaron recursos públicos y la necesidad de garantizar transparencia en su administración.

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Desde distintos sectores coinciden que el reclamo no gira en torno a la defensa o cuestionamiento de la universidad pública. Por el contrario, se inscribe en un planteo que busca fortalecerla a través de mayores niveles de transparencia y control sobre la utilización de los recursos. En tiempos de restricciones presupuestarias y reclamos por financiamiento, la demanda de explicaciones sobre el destino de los fondos públicos aparece como una exigencia cada vez más presente en la sociedad.

En definitiva, la escena vuelve a instalar una discusión que excede el viaje a Brasil y alcanza directamente a la relación entre la dirigencia política, las instituciones públicas y una sociedad que reclama respuestas. Mientras en Mar del Plata persisten demandas vinculadas con la economía, la seguridad, la higiene, el empleo y los servicios, la presencia de dirigentes locales en una actividad internacional muestra a la clase política, una vez mas, alejada de las preocupaciones cotidianas de los vecinos.

En un contexto de fuerte discusión por el financiamiento universitario, la cuestión no pasa únicamente por quiénes viajaron a Brasil, sino por qué prioridades tiene la dirigencia cuando la sociedad atraviesa dificultades y reclama soluciones concretas.

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La política y el manejo de los recursos del Estado vuelven, una vez más, a quedar bajo la lupa. Y cuando se trata de fondos públicos, la transparencia no debería ser una opción, debe ser una obligación.