Personal del Comando de Patrullas aprehendió a un joven de 19 años tras encontrarlo dentro de un Volkswagen Suran estacionado en la vía pública, en inmediaciones de Río Negro y 14 de Julio, en Mar del Plata.

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El propietario del automóvil, un hombre de 74 años, indicó que el vehículo no presentaba daños, aunque advirtió que faltaba una bolsa con ropa. El episodio quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Al identificar al joven, los efectivos constataron que tenía un pedido de captura activo desde octubre de 2025, solicitado por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2.

En el caso intervinieron la UFIJE de Flagrancia y el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2, que dispusieron las actuaciones correspondientes.

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