Alrededor de 138 cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) se encuentran actualmente fuera de funcionamiento, de acuerdo con la información brindada por la Secretaría de Seguridad del Municipio al Concejo Deliberante.

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El número surge del porcentaje informado por el Ejecutivo, que indicó que entre el 7% y el 10% de los dispositivos de videovigilancia se encuentran “en planificación de mantenimiento”. Sobre un total de 1.383 cámaras instaladas en General Pueyrredon, esto representa aproximadamente entre 97 y 138 equipos.

Desde el área de Seguridad explicaron que la cantidad de cámaras fuera de servicio puede variar debido a distintos factores. Entre ellos mencionaron las inclemencias climáticas severas, que pueden afectar los equipos instalados en la vía pública, y desperfectos que provocan interrupciones en el suministro eléctrico.

El informe fue elaborado en respuesta a un pedido de informes presentado por Acción Marplatense, que había solicitado conocer la cantidad total de cámaras del COM, cuántas se encontraban operativas y cuáles eran las zonas de la ciudad alcanzadas por el sistema de videovigilancia.

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Según la respuesta oficial, el COM dispone de 1.383 cámaras y cuenta con cobertura “en todos los barrios de la ciudad”. La oposición, sin embargo, cuestionó que la información remitida no precisara con mayor detalle la distribución de los dispositivos ni el nivel de cobertura en cada sector de General Pueyrredon.

El pedido también buscaba conocer cuántos trabajadores municipales están destinados al monitoreo de las imágenes y a realizar “los seguimientos en vivo y en directo”. Además, se había solicitado información sobre la cantidad de hechos delictivos registrados por las cámaras durante los últimos 12 meses y cuántos de esos casos fueron prevenidos o resueltos a partir del material obtenido.

Otro de los puntos destacados por la Secretaría de Seguridad fue el desarrollo, desde 2023, de una base de datos digital unificada. Según explicó el Municipio, la herramienta busca mejorar el resguardo y archivo de las imágenes, además de facilitar la consulta, trazabilidad y vinculación de los pedidos realizados por las distintas unidades fiscales.

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La respuesta oficial fue analizada en la comisión de Seguridad del Concejo Deliberante, donde Acción Marplatense planteó cuestionamientos al contenido del informe y también a los tiempos de respuesta. El pedido había sido presentado a mediados de marzo de 2024 y la contestación del Ejecutivo llegó recién a comienzos de septiembre de este año.