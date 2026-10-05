El actor, autor y director teatral Pompeyo Audivert destacó la apuesta cultural de Marcelo González, titular del Teatro Tronador BNA, en un mensaje que le envió al empresario. Sus palabras se suman al debate sobre el funcionamiento de las salas marplatenses y la necesidad de sostener propuestas más allá del verano.

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“A mí me inspira, porque tiene que ver con todos esos valores que ahora están dormidos”, expresó Audivert. En su reflexión, vinculó esa inspiración con la recuperación de la generosidad, la apertura y el compromiso con la comunidad.

El artista destacó especialmente el “enfoque en lo comunitario, sin ningún tipo de especulación, totalmente generoso” y señaló que esa actitud puede movilizar a otros. “Eso contagia, produce un contagio, vuelve a despertar el espíritu que está dormido”, sostuvo.

Durante la temporada pasada, Audivert continuó presentando Habitación Macbeth, una adaptación de la tragedia de William Shakespeare que escribió, dirigió y protagonizó. La propuesta unipersonal, con música en vivo de Claudio Peña, también llegó a México, donde formó parte del Festival Internacional Cervantino. Además, en el Teatro Tronador BNA Edipo en Ezeiza, una obra de su autoría y dirección en la que no participó como actor.

El mensaje llegó luego de que González planteara una mirada crítica sobre la actividad teatral en Mar del Plata. El empresario había respondido a Carlos Rottemberg, quien advirtió sobre las dificultades para completar la programación del próximo verano y no descartó comenzar la temporada con alguna de sus salas cerrada.

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Frente a ese panorama, el titular del Tronador sostuvo que el debate debe incluir el funcionamiento de los teatros durante todo el año, las condiciones de los edificios, los servicios y la seguridad.

“Es una locura que los teatros de Mar del Plata estén cerrados por lo menos 300 días al año”, afirmó González, quien propuso que las salas mantengan actividad durante al menos seis meses.

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Pompeyo Audivert, junto a Marcelo González, Abel Pintos, y El Puma Goity

La apuesta del Teatro Tronador BNA también incluye espacios educativos. Allí funcionan las sedes marplatenses del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y de la Escuela de Oficios Teatrales del Teatro San Martín, que amplían su actividad más allá de los espectáculos.

González defendió ese proyecto como una inversión personal, profesional y económica destinada a fortalecer la educación y la cultura de la ciudad. Además, anticipó la llegada de Hairspray para el próximo verano y señaló que ya trabaja en una propuesta para 2028.

Las palabras de Audivert pusieron el acento en el valor comunitario de esa iniciativa y en su capacidad para despertar compromiso en un contexto que el actor describió como “un momento histórico espantoso”.