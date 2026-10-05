Guillermo Montenegro tuvo este lunes su primera actividad oficial desde su regreso a la Intendencia de General Pueyrredon. El jefe comunal participó del acto conmemorativo por el centenario de la Base Naval Mar del Plata, en una jornada que también estuvo marcada por la formalización de su salida de la Cámara de Senadores bonaerense.

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La ceremonia se desarrolló en la Plaza de Armas Submarino ARA Santa Fe y reunió a autoridades civiles y militares, integrantes de la Armada e invitados especiales. El aniversario encontró a Montenegro nuevamente al frente del Ejecutivo municipal, después de casi diez meses de haber dejado el cargo para asumir como legislador provincial.

El regreso del intendente se había conocido el viernes y supone el cierre de su etapa en el Senado bonaerense, al que había llegado tras encabezar la lista de La Libertad Avanza en la Quinta Sección Electoral. Montenegro había dejado la conducción del Municipio en diciembre de 2025 y, desde entonces, Agustín Neme quedó a cargo del Ejecutivo.

Con la vuelta de Montenegro, Neme dejará nuevamente la conducción municipal para regresar a su banca en el Concejo Deliberante. De esta manera, el Ejecutivo local inicia una nueva etapa con poco más de un año restante para completar el segundo mandato que comenzó en 2019.

La elección de la Base Naval para su primera aparición pública también coincidió con una fecha significativa para Mar del Plata. Este lunes se cumplen 100 años de la promulgación de la ley que autorizó la creación de la instalación naval, un aniversario que fue acompañado durante el fin de semana por actividades abiertas a vecinos y turistas.

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La jornada coincidió finalmente con la presentación de su pedido de licencia extraordinaria ante el Senado bonaerense. En la nota ingresada, el motivo quedó expresado como la necesidad de “reasumir el ejercicio del cargo de Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredon”.

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