Dos sospechosos resultaron heridos esta madrugada tras protagonizar una persecución policial que culminó con el colisión entre una motocicleta y un patrullero en la intersección de las avenidas Polonia y Fortunato de la Plaza.

Ads

Según las primeras informaciones, la intervención de la fuerza de seguridad se inició luego de que los sujetos intentaran asaltar a un delivery. Testigos en el lugar indicaron que los agresores exhibieron lo que aparentaba ser una réplica de una pistola de aire comprimido.

Puede interesarte

Fuentes del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) precisaron que ambos jóvenes, de 20 y 28 años, ingresaron en ambulancia a las 2:30. El menor de ellos sufrió traumatismo de cráneo y una fractura en la pierna izquierda, quedando aprehendido a disposición de la Justicia. Por su parte, el individuo de 28 años ingresó con politraumatismos diversos.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, quien convocó a los primeros testigos para tomar declaración durante la jornada de hoy. Dado que el siniestro vial involucra de manera directa a un móvil policial, las actuaciones preliminares buscan precisar las circunstancias en las que se produjo el impacto.

Ads

Ads