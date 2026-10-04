Más de 25.000 personas participaron este domingo de la 66ª Caravana de la Primavera, una de las celebraciones más tradicionales de Mar del Plata y considerada la bicicleteada más grande del país.

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Organizada por los jóvenes del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, la convocatoria volvió a reunir a familias, grupos de amigos y vecinos de distintos puntos de la ciudad, que recorrieron las calles bajo el lema “Juntos, levantemos la mirada”.

La Caravana comenzó a las 8.45 desde Matheu y Jujuy y avanzó por Matheu, avenida Independencia, avenida Juan B. Justo y avenida de los Trabajadores hasta llegar al Centro Scout Mar del Plata. Allí, los participantes realizaron una pausa para descansar, compartir y reponer energías antes de iniciar el regreso.

La multitud emprendió luego la vuelta por la costa hasta avenida Luro y finalmente llegó al Monumento al General San Martín, donde cerca de las 16.30 se realizó el acto de clausura.

Como parte de las actividades de la jornada también tuvo lugar el tradicional sorteo de una bicicleta. En esta oportunidad, el solapín número 2625 resultó ganador.

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“La primavera finalmente llegó a La Feliz y con un domingo espléndido copamos Mar del Plata y volvimos a hacer historia”, expresó Ignacio Monacchi, organizador general de esta edición.

Con más de 25 mil participantes recorriendo la ciudad, la Caravana volvió a ratificar su lugar como una de las tradiciones más convocantes de Mar del Plata y una celebración que, después de 66 ediciones, continúa reuniendo a distintas generaciones para darle la bienvenida a la primavera.

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