Mar del Plata tendrá este domingo una jornada más cálida y mayormente soleada, con un ascenso de la temperatura respecto de las condiciones registradas durante el sábado.

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Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 18°C. Durante las primeras horas podrían registrarse neblinas, pero luego las condiciones mejorarán y el sol ganará presencia a medida que avance la jornada.

El viento será uno de los principales protagonistas del domingo. Predominará del sector oeste y aumentará su intensidad durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora durante la tarde.

En cuanto a la humedad, será elevada durante las primeras horas de la mañana y tenderá a disminuir con el aumento de la temperatura y la presencia del sol.

De esta manera, después de un sábado más frío e inestable, Mar del Plata tendrá un domingo más cálido y con buenas condiciones de cielo, aunque acompañado por viento intenso durante distintos momentos del día.

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