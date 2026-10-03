El paisaje de la costa norte marplatense comienza a mostrar una nueva fisonomía. En el marco del plan Forestar, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) lleva adelante la plantación de 103 palmeras Phoenix (Phoenix canariensis) en el tramo comprendido entre Independencia y Constitución.

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Los trabajos ya permitieron colocar 83 ejemplares jóvenes, mientras que las últimas 20 palmeras serán plantadas en las inmediaciones de la rotonda de Constitución y la costa.

La intervención apunta a incorporar vegetación y poner en valor un sector del frente marítimo que no contaba con forestación. Los ejemplares utilizados fueron producidos en el vivero municipal El Tala, ubicado en Laguna de los Padres.

La elección de esta especie está vinculada con su capacidad para adaptarse a las condiciones propias del ambiente costero. Originaria de las Islas Canarias, la Phoenix canariensis tolera el calor, las heladas ligeras, los vientos y la salinidad, características que favorecen su desarrollo frente al mar.

Además de modificar visualmente el sector, la incorporación de árboles y vegetación al entorno urbano genera diferentes beneficios ambientales. Entre ellos se encuentran la regulación de temperaturas extremas, la absorción de dióxido de carbono, la generación de oxígeno y la reducción de partículas de polvo y otros agentes contaminantes.

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La vegetación también contribuye a disminuir la reverberación térmica de los materiales, amortiguar el ruido y reducir la erosión del suelo y la pérdida de agua.

En paralelo, el Departamento Operativo de Poda trabaja sobre otro histórico corredor de palmeras de Mar del Plata: el boulevard de avenida Jara, entre Libertad y Constitución. Allí se realizan tareas de mantenimiento sobre ejemplares que tienen más de 30 años.

Las labores incluyen poda de formación, elevación del fuste y retiro de ramas secas ubicadas a baja altura, con el objetivo de mejorar tanto la visibilidad como la circulación vehicular.

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La Phoenix canariensis puede alcanzar los 20 metros de altura y desarrollar hojas de hasta seis metros de longitud. Durante la primavera produce pequeñas flores de tonalidad amarillo pardusca y frutos anaranjados similares a los dátiles.

Con las 20 unidades que todavía resta colocar, la intervención alcanzará un total de 103 nuevas palmeras distribuidas sobre uno de los sectores más transitados del frente costero marplatense.

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