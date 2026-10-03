Un incendio se registró este sábado en un galpón ubicado en el fondo de una vivienda de Gaboto 5671, en Mar del Plata.

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Al arribar el personal del Cuartel de Bomberos Puerto, el fuego se encontraba en fase declarada y afectaba un espacio de aproximadamente 8 por 4 metros. En el interior había un vehículo y materiales de trabajo, entre ellos madera, pinturas y solventes.

El incendio fue extinguido tras las tareas de combate, remoción y enfriamiento. Como consecuencia del siniestro, se registraron daños parciales en herramientas, mobiliario y otros materiales. Además, el galpón, construido con mampostería sólida y techo de chapa de fibrocemento acanalada, presentó un colapso parcial y una fisura en uno de sus muros.

El lugar era utilizado para realizar trabajos de chapa y pintura. Al momento del arribo de los bomberos se encontraba presente el propietario, un hombre de 75 años.

No se registraron víctimas ni personas heridas. Finalizadas las tareas, el personal y los medios regresaron al Cuartel de Bomberos Puerto sin novedades.

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