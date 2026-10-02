Como parte de los primeros pasos del programa Familias que Abrazan, se realizó una charla informativa en la Facultad de Derecho de Mar del Plata, con las primeras familias que realizaron la preinscripción y se postularon como voluntarias.

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El objetivo del encuentro es poner en valor la iniciativa, la cual busca brindar una protección familiar a niños, niñas y adolescentes separados de sus hogares con el fin de resguardar sus derechos.

De la charla participaron la autora del proyecto, Marianela Romero y la coordinadora del mismo Cristina Casals. También autoridades como el Secretario de Desarrollo Social, Guillermo Schütrumpf, la Subsecretaria de esa cartera, Daniela Zulcovsky y el Director de división del área de Niñez, Rodrigo Suárez.

En la charla se explicaron las diversas formas de acompañamiento disponibles, que van desde una familia que acoge a un niño o niña. Como también pueden ser familias especializadas, que pueden alojar a un grupo de hermanos, a chicos con discapacidad o con necesidades específicas de cuidado. A su vez, otra de las formas es la denominada “familias de apoyo”, las cuales brindan acompañamiento a otras.

Durante el desarrollo de la misma, se esclarecieron los plazos previstos y se establecieron las diferentes instancias de evaluación de los postulantes por parte del equipo técnico del Municipio, para definir las potencialidades y posibilidades y dar lugar al acogimiento transitorio.

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Es de señalar que el programa es incompatible con la adopción, y que el tiempo máximo que se estableció que para ese niño/a permanezca en el hogar de contención es de 180 días.

Por último, en la charla los participantes conversaron con los referentes acerca de las formas de acompañamiento disponible para quienes resulten seleccionados. Con el objetivo de promover un proceso saludable y con apoyo profesional interdisciplinario. Tanto para la familia que recibe como para el niño, niña o adolescente que debió ser separado de su familia de origen para resguardar su seguridad y sus derechos.

Para contactar con el programa comunicarse vía Whatsapp al 223 5772005 o bien consultar información en el sitio web: https://www.mardelplata.gob.ar/familiasabrazan

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