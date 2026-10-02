El Coloquio de IDEA, que se realiza todos los años en Mar del Plata, a pesar de contar con el apoyo empresario al Gobierno de Javier Milei, tuvo un fuerte reparo acerca de la inestabilidad económica, los niveles de consumo y la incertidumbre sobre si habrá un triunfo libertario en las elecciones del 2027.

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Al igual que Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, expusieron de manera virtual y con un mensaje grabado.

Luis Caputo, vinculó la suba del riesgo país en la previa de las elecciones de 2027 con el temor de algunos inversores a un eventual regreso del peronismo y, al mismo tiempo, con un contexto internacional que describió como un “shock externo bastante brutal”.

“El riesgo país se encuentra en los 600 puntos y la mitad que hay se le debe atribuir al contexto internacional, que está afectando a todos los países con un shock externo bastante brutal, que en otro momento Argentina hubiera durado poco”.

El funcionario consideró que esa posibilidad no se corresponde con el escenario que espera para el país y sostuvo que pensar en un retorno a las políticas anteriores implica subestimar la decisión de la sociedad argentina.

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"Pensar que se va a volver al pasado es una subestimación al pueblo argentino. No creemos que vaya a pasar", consideró el titular del Palacio de Hacienda.

Caputo anticipó que el Gobierno continuará con el mismo rumbo económico y adelantó que habrá nuevas reformas, con una agenda que incluirá cambios tributarios, desregulación, infraestructura y medidas destinadas a reducir el costo financiero.

También se refirió a la política cambiaria y sostuvo que el Gobierno no quiere que la moneda "se siga devaluando". Según explicó, cree que una depreciación del peso tendría como consecuencia un deterioro de los ingresos de los trabajadores.

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"Este es el camino a seguir y, si miras los países vecinos, es el camino correcto. Además, la Argentina tiene mayores recursos naturales y de capital humano", enfatizó el funcionario.

Por su parte, Diego Santilli apuntó contra Kicillof. Según él, “hace tres años atrás, nuestro país estaba asociado con lo peor del mundo, Nicaragua, Venezuela, Cuba e Irán”.

“En los supermercados no podía comprar más de 2 aceites. Cada vez que vos tenías que ir al médico o ir a transitar en tu vida, estaban los cortes y los bloqueos hechos por los gerentes de la pobreza que administraban los recursos de los más humildes. Todo eso ya cambió”, afirmó.

“El Presidente Milei va a ser recordado en los libros de historia por el presidente que nos sacó del ostracismo y que nos liberó del caos a los argentinos”, sumó.

Además, habló del equilibrio fiscal, de la baja de la inflación y la caída de la pobreza. “Falta muchísimo también”, aclaró.

A su vez, destacó que, a diferencia de otros países que atravesaron crisis similares y sufrieron años de estancamiento y pérdida de empleo, la Argentina proyecta crecer un 2% este año.

Para Santilli, “la clave es sostener este rumbo”. “Y lo digo porque estamos en récord de exportación en nuestro país, récord de producción de cereales, récords de exportación de carne de diferentes productos. La clave es sostenerlo", culminó.

En el cierre del 62° Coloquio de IDEA, su presidente, Santiago Mignone, planteó una agenda de nueve compromisos para los próximos años, con el foco puesto en consolidar la estabilidad económica y generar condiciones para un crecimiento sostenido.

Entre las principales medidas reclamó mantener el equilibrio fiscal, reducir la inflación a niveles compatibles con los del resto del mundo y garantizar la sostenibilidad de la deuda. También pidió que el Estado cumpla de manera irrestricta los compromisos asumidos.

“Hay que consolidar definitivamente la estabilidad macroeconómica, a través de la aplicación de políticas económicas consistentes, el sostenimiento del equilibrio fiscal, niveles de inflación compatibles con el mundo y sostenibilidad de la deuda”, comentó.

A su vez, planteó que “resulta sustancial que las provincias y la Nación acuerden una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que permita ordenar nuestro Federalismo”. En ese marco, reclamó “la eliminación definitiva de los impuestos distorsivos”. También señaló que es necesario fortalecer la formalidad laboral y combatir la evasión.