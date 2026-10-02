Una nueva exjugadora del Club Atlético Monte Hermoso relató públicamente situaciones que, según su testimonio, habría sufrido durante su adolescencia cuando Horacio “Chacho” Asensio era su entrenador. La mujer, actualmente de 36 años, aseguró que los episodios ocurrieron cuando tenía entre 11 y 14 años y expresó su voluntad de aportar su testimonio en la investigación judicial que tiene al exentrenador detenido.

Ads

Puede interesarte

El relato fue difundido por Clarín y se suma a los testimonios que forman parte de la causa en la que Asensio está acusado de abusos sexuales contra exjugadoras. La mujer aclaró que no inició una acción penal por los hechos que relató, aunque manifestó que está dispuesta a declarar como testigo en favor de una de las denunciantes que sí participa del expediente.

Según contó, Asensio había construido con ella un vínculo de confianza que excedía la relación entre entrenador y jugadora. De acuerdo con su relato, el exentrenador podía buscarla fuera de los entrenamientos y trasladarla en su camioneta. En ese contexto, sostuvo que se produjeron las situaciones de abuso que habría sufrido durante aquellos años.

La mujer también ubicó algunos de los episodios en distintos lugares de Monte Hermoso. Entre ellos mencionó una playa y un campamento realizado en la zona del faro de la ciudad.

En su testimonio también hizo referencia a la influencia que Asensio tenía dentro del hockey femenino. Recordó que el entrenador llegó a formar parte del cuerpo técnico de Las Leoncitas, el seleccionado argentino Sub 18, y que hablaba con las jugadoras sobre la posibilidad de llegar al seleccionado mayor. “En cierta manera nos prometía llegar a Las Leonas; todo lo que me decía que hiciera, yo lo hacía”, afirmó.

Ads

La exjugadora relató además que en una oportunidad fue citada al departamento de Asensio y que, según su versión, el entrenador encendió un televisor y le mostró durante algunos segundos una película pornográfica.

Años después, en 2015, mientras estaba en pareja, comenzó a vincular aquellas experiencias de su adolescencia con situaciones que atravesaba en su vida personal. Según contó, decidió hablar entonces con su novio sobre lo ocurrido y posteriormente inició un tratamiento psicológico que continúa hasta la actualidad.

La mujer también recordó un episodio ocurrido a fines de 2013 en el Club Universitario de Bahía Blanca, donde, según su relato, la madre de otra jugadora increpó públicamente a Asensio y lo acusó de ser un “pedófilo”. De acuerdo con su testimonio, durante 2014 los cuestionamientos hacia el entrenador ya eran conocidos en Monte Hermoso y habían llegado incluso a autoridades nacionales.

Ads

El nuevo testimonio se conoce mientras continúa la investigación judicial contra Asensio. Su defensa había solicitado la libertad inmediata y el sobreseimiento por prescripción, pedidos que fueron rechazados por la jueza de Garantías Marisa Promé.

Por el momento, el relato de esta mujer no constituye una nueva denuncia penal. Su intención es aportar información como testigo dentro de la causa en la que ya participa una exjugadora que integró el seleccionado argentino de hockey. Asensio permanece detenido mientras la Justicia continúa con la investigación y analiza nuevas medidas y testimonios.