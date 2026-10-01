El EMTURyC abrió la inscripción al Registro de Artistas 2027
La iniciativa busca sumar propuestas locales al catálogo cultural del Municipio de General Pueyrredón. Los interesados podrán completar el formulario digital hasta el 30 de noviembre.
El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) habilitó la convocatoria para el Registro de Artistas 2027. La convocación permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre y para realizarla se deberá completar el siguiente formulario: https://formularios.mardelplata.gob.ar/?id=1312
Las personas que tengan consultas, podrán comunicarse al correo [email protected] o al teléfono 494-4140, interno 102.
La iniciativa se llevará a cabo con el objetivo de conocer nuevas propuestas culturales, actualizar el relevamiento de proyectos artísticos y evaluar su posible incorporación a las distintas actividades, ciclos y eventos que se desarrollan durante todo el año en los teatros, museos y espacios culturales dependientes del Municipio de General Pueyrredon.
Los artistas, gestores y grupos interesados en formar parte del catálogo de artistas del próximo ciclo podrán completar la solicitud y enviar sus datos a través del formulario digital oficial.