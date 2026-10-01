El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) habilitó la convocatoria para el Registro de Artistas 2027. La convocación permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre y para realizarla se deberá completar el siguiente formulario: https://formularios.mardelplata.gob.ar/?id=1312

Ads

Las personas que tengan consultas, podrán comunicarse al correo [email protected] o al teléfono 494-4140, interno 102.

Puede interesarte

La iniciativa se llevará a cabo con el objetivo de conocer nuevas propuestas culturales, actualizar el relevamiento de proyectos artísticos y evaluar su posible incorporación a las distintas actividades, ciclos y eventos que se desarrollan durante todo el año en los teatros, museos y espacios culturales dependientes del Municipio de General Pueyrredon.

Los artistas, gestores y grupos interesados en formar parte del catálogo de artistas del próximo ciclo podrán completar la solicitud y enviar sus datos a través del formulario digital oficial.

Ads

Ads