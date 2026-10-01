En medio del debate por la posible desregularización de los colegios profesionales, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, advirtió los riesgos y planteó la necesidad de analizar qué significa este proceso para los ciudadanos que realizan operaciones inmobiliarias.

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Desde la institución advirtieron que el debate no debe ser reducido a la eliminación de de una matricula o a la modificación de determinadas regulaciones. Sino que también piden que se tengan en cuenta qué mecanismos de respaldo o de protección quedarían disponibles para quienes ponen en juego sus ahorros, vivienda o su patrimonio.

“Desregular la actividad no da más libertad, deja al ciudadano negociando solo, sin nadie que responda si algo sale mal”, señalaron desde la institución.

Es en este sentido que el Colegio destacó el rol que cumple actualmente la matricula profesional: Como lo son el control del ejercicio de la actividad, la responsabilidad profesional y los mecanismos disciplinarios, como herramientas que buscan brindar mayores condiciones de seguridad y transparencia en las operaciones.

Es de señalar que una operación de compraventa o alquiler involucra mucho más que una negociación entre particulares. Puede implicar la revisión de títulos, antecedentes, deudas, documentación, aspectos catastrales y otras condiciones necesarias para brindar seguridad jurídica a las partes.

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Y justamente la advertencia del Colegio surge de una pregunta central: ¿Qué sucede cuando una operación inmobiliaria presenta un problema y ya no existen los mismos mecanismos de control y respaldo?.

Por esta razón la institución consideran importante que el debate sobre la desregulación pueda darse de manera amplia, poniendo también en el centro a los ciudadanos y las consecuencias concretas que los cambios regulatorios podrían tener en la vida cotidiana.

“La discusión no es solamente sobre una matrícula. Es sobre quién controla, quién responde y qué respaldo tiene una persona cuando realiza una operación que compromete una parte importante de su patrimonio”, expresaron.

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Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos comunicaron que continuarán participando del debate público, acercando información y promoviendo una discusión centrada en la responsabilidad profesional. Como también la transparencia y la protección de quienes realizan operaciones inmobiliarias.

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